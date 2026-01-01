El Gobierno de Formosa inició este lunes la campaña de vacunación para embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio





Se está llevando adelante en todo el territorio provincial para las gestantes que están entre las semanas 32 y 36 con el objetivo de prevenir en los recién nacidos y lactantes las enfermedades respiratorias graves.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se informó que este lunes 12 comenzó en toda la provincia la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada exclusivamente a personas embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Dicho plan de vacunación se extenderá hasta el 31 de agosto y tiene por finalidad prevenir patologías respiratorias graves como la bronquiolitis y la neumonía, causadas por el Virus Sincicial Respiratorio que afecta, sobre todo, a los recién nacidos y lactantes, pudiendo desencadenar cuadros graves, internaciones e, inclusive, fallecimientos.

“La dosis aplicada durante el embarazo le permite a la mamá transferirle a su bebé los anticuerpos a través de la placenta, brindándole así protección durante los primeros seis meses de vida”, hizo hincapié el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, el licenciado Julio Arroyo.

La vacuna se anticipa al período de mayor circulación del virus, que se registra habitualmente entre los meses más frescos y fríos del año. Por lo tanto, estratégicamente, esta campaña de vacunación empieza en enero para reforzar la protección de la población objetivo antes que llegue la temporada de otoño-invierno.

En tal sentido, el licenciado reiteró que, desde este lunes, para acceder a esta vacuna “que es totalmente gratuita” las embarazadas pueden concurrir “sin necesidad de orden médica y sin pedir turno. Solo con su DNI” y con su carnet de vacunación “si es que lo tienen” a cualquier hospital o centro de salud de la provincia (interior y Capital). Y también al vacunatorio de La Familia que está en la calle Padre Patiño 1255, en el edificio del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

Vacunación casa por casa

Al mismo tiempo, puso de resalto que, en el marco de los operativos de vacunación en los domicilios, que sigue desplegando el Gobierno de la provincia de Formosa, también se está aplicando la vacuna contra el VSR a las embarazadas, como las demás establecidas por el calendario para el período de gestación.

Agregó que este lunes 12 “las brigadas de vacunadores continúan con el trabajo que comenzó la semana pasada para toda el área programática del centro de salud Juan Domingo Perón. Este lunes y el martes 13, precisamente, estarán recorriendo dicho barrio y culminarán completando lo programado el miércoles 14 en el barrio San Isidro”.

Destacó que en las recorridas “casa por casa” el personal de salud “está llevando todas las vacunas de calendario”, especialmente las que deben recibir las niñas y niños desde el nacimiento hasta los 11 años y las embarazadas.

A su vez, si a alguna persona de otra edad le falta alguna vacuna, se aprovecha para aplicarle la dosis correspondiente, ya sea de calendario o algún refuerzo de COVID-19, para que pueda tener completos todos sus esquemas de vacunación.

Política sanitaria ejemplar

El funcionario subrayó que Formosa es una provincia ejemplar a nivel nacional en cuanto a las vacunas, asegurando que, en plena temporada de vacaciones “cuando muchos podrían relajarse y tienen la posibilidad de viajar, estamos llevando a cabo estos operativos para acercar las vacunas a los vecinos, aplicándolas en sus propias casas”.

“Formosa es una provincia pro-vacunas, que defiende nuestro calendario de vacunación. Y lo vamos a seguir haciendo porque, históricamente, esto hizo posible que la gente tenga una mejor calidad de vida”, afirmó en el cierre.







