Muracciole destacó un año “altamente positivo” para la UPLaB pese al ajuste implementado por el Gobierno nacional

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el licenciado Adrián Muracciole, realizó un balance del año para la educación superior en Argentina y afirmó que 2025 no fue un período sencillo para el sistema universitario, debido al fuerte impacto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional sobre la educación pública.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Muracciole sostuvo que “no ha sido un año fácil para la educación superior en la Argentina”, y cuestionó el rumbo adoptado por la actual gestión nacional, al considerar que “claramente no cree en la educación pública”, un pilar histórico de la movilidad social desde el decreto de gratuidad universitaria de 1949. En ese marco, señaló que el desfinanciamiento se profundizó desde 2023 y que el último presupuesto nacional evidencia la intención de continuar recortando recursos en todos los niveles educativos.

Sin embargo, el rector destacó que, en contraste con el escenario nacional, Formosa logró sostener y fortalecer su sistema universitario. Explicó que la UPLaB forma parte del sistema universitario nacional, con carreras reconocidas y títulos de validez nacional, supervisados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), aunque su financiamiento depende del presupuesto provincial.

En ese sentido, valoró el respaldo del Gobierno de Formosa y del gobernador Gildo Insfrán, quien garantizó los fondos necesarios para el normal funcionamiento de la casa de estudios. “Se aseguraron los recursos para el pago de los salarios docentes, con un incremento del 55%, muy por encima de lo percibido por docentes de Universidades Nacionales”, remarcó. Además, subrayó la inversión en infraestructura, laboratorios e insumos, lo que permitió dictar todas las carreras con excelencia académica.

Gracias a estas condiciones, Muracciole resaltó que la UPLaB fue la única Universidad del país que logró completar las 32 semanas de clases sin un solo día de paro. “Tuvimos garantizados los recursos del Tesoro provincial y pudimos funcionar con total normalidad”, afirmó, calificando el año como “altamente positivo” para la institución, a pesar del “pésimo contexto nacional”.

Logros y expectativas

Entre los logros más destacados, mencionó que durante este año la Universidad no solo sostuvo todas las carreras en marcha, sino que también celebró a sus primeros egresados de Enfermería Universitaria, además de nuevas cohortes en Turismo, Medio Ambiente e Ingeniería en Producción Agropecuaria.

Otro aspecto relevante fue el creciente interés de estudiantes de otras provincias. Según explicó Muracciole, muchos jóvenes que antes optaban por Universidades públicas o privadas fuera de Formosa hoy miran con atención a la UPLaB por tres motivos principales: la cercanía al hogar, la calidad académica certificada por la CONEAU y el contexto económico, marcado por el aumento del costo de vida, los alquileres y las cuotas en instituciones privadas.

“Ya hemos recibido muchas consultas y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque la UPLaB es una Universidad pública abierta a todos los formoseños y las formoseñas que quieran cumplir su sueño dentro de su territorio”, expresó el rector, destacando también el compromiso y el esfuerzo del personal docente y no docente.

De cara al 2026, las expectativas son altas. Muracciole indicó que el objetivo será consolidar lo realizado, sostener la calidad académica y continuar superando los procesos de evaluación y control. En cuanto a nuevas propuestas académicas, adelantó que, si bien por ahora se trabaja en afianzar las carreras de grado existentes, ya se analiza la incorporación de carreras de posgrado, como una Especialización en Docencia Universitaria, además de otros cursos orientados a la formación y especialización profesional de los egresados.



