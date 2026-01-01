Con iguales cifras que la semana anterior, se presentaron los casos de COVID-19 en el inicio del 2026

Solicitan a la comunidad aplicar los cuidados preventivos. A la vez, insisten en la importancia de mantener al día los refuerzos de la vacuna.

En la última semana se realizaron 1.183 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 112 de ellos resultados positivos a coronavirus.

Con un índice de positividad del 9,5 %, los casos positivos correspondieron: 55 a la ciudad de Formosa, 13 a las localidades de Palo Santo y San Martín Dos.

Además, se detectaron once casos en General Belgrano, siete en Pirané, tres en Laguna Naineck, dos en El Espinillo y todas las siguientes localidades tuvieron un solo caso positivo: El Colorado, General Güemes, la ciudad de Clorinda, Estanislao del Campo, Laguna Blanca, Siete Palmas, Mayor Villafañe y General Mansilla.

En el parte informativo provincial COVID-19, con fecha del domingo 4, también se precisa que hay 156 casos activos en la provincia de Formosa.

Se registraron 135 altas en la última semana y no hay ningún paciente internado cursando esta enfermedad. También se notificó 509 llamadas telefónicas efectuadas como parte del seguimiento clínica a pacientes con COVID-19.

Por último, en la provincia desde el inicio de la pandemia hasta el 4 enero de 2026 se llevan acumulados un total de 153.124 casos diagnosticados, 151.540 pacientes recuperados y 1.351 es la cifra de fallecimientos por coronavirus.



