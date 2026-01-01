Avanza la distribución de los juguetes en las escuelas de Capital para celebrar el Día de los Reyes Magos

El próximo martes 6 de enero se reeditará el tradicional gesto –único en el país- del gobernador Gildo Insfrán hacia la niñez formoseña.

Consiste en la entrega de juguetes a niños y niñas de los Niveles Inicial y Primario, tanto de escuelas públicas como aquellas de gestión privada de toda la provincia, así como también de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), hospitales y otras instituciones.

En ese contexto, Norma Ojeda, directora de la Escuela Nº 496 “Pablo Pizzurno”, institución educativa ubicada en el barrio Parque Urbano de la Capital, destacó que “recibimos las bolsas de juguetes que beneficiarán a los 503 niños y niñas” que conforman la matrícula, agregando que “nos han dejado 40 bolsitas más para darles a los hermanitos”.

En ese sentido, en declaraciones recabadas por esta Agencia, valoró este gesto de entregar juguetes en dos significativas fechas para la niñez, que son el Día de los Reyes Magos, al igual que en el Día de las Infancias.

“Nuestra comunidad educativa está pendiente” esperando que llegue el próximo día martes, subrayó la directiva. “Los padres ya se acercaron a preguntar –comentó-. Tenemos niños y niñas de varios barrios, por ejemplo, del 2 de Abril, el Guadalupe, San Pedro, al igual que de otros más lejanos como el San Antonio y La Nueva Formosa”, resaltó.



