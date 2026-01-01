Motociclista sufrió lesiones graves tras caer del rodado

El hombre presenta traumatismo encéfalo craneano y se encuentra internado en el Hospital Central

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina intervinieron en un accidente de tránsito ocurrido, en el barrio El Mirador, sector de asentamiento ubicado por avenida Canepa.

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 09:51 horas, cuando los policías arribaron y observaron una Corven Energy y a un costado un hombre en estado inconsciente, con una herida en la cabeza.

Según las primeras averiguaciones, el conductor circulaba en sentido Este-Oeste, cuando por causas que tratan de establecer, perdió el control del rodado y terminó con lesiones graves tras caer al pavimento.

Ante la situación, solicitaron una ambulancia del SIPEC, quienes lo trasladaron al Hospital Distrital N° 8 y por la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital Central.

Después, con la colaboración de la Delegación Policía Científica, labraron las actuaciones correspondientes y confirmaron que no hallaron evidencias de contacto con otros vehículos, animales ni peatones.

Los uniformados del Destacamento Hospital Central informaron que el hombre ingresó traumatismo encéfalo craneano, pérdida de conocimiento y politraumatismos. Permanece en estado reservado, consciente.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia y se continúan con las actuaciones de rigor.