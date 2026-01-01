La Policía sacó de circulación a 152 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 234 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2975 personas, labraron 234 actas de infracción y detectaron a 152 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 40 motos, retuvieron 99 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad el sábado, en el marco de los partidos del Torneo Liga Formoseña de Fútbol, Categoría “C” - Semifinales, disputado entre los clubes Quilmes Vs. El Fortín y Platense Vs. 12 de Octubre, en la cancha de Club Sol de América.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia, para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron más de 4.815 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



