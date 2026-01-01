Frustraron el ingreso de sustancias prohibidas para un interno

Fue tras un control rutinario durante la actividad de visitas

Efectivos de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, con asiento en el barrio San Antonio, detectaron y secuestraron más de 150 envoltorios de cocaína, que pretendían ingresar para un interno, alojado en esa unidad.

El procedimiento se concretó en la mañana de este sábado, cuando personal penitenciario frustró el ingreso de estupefacientes al interior del penal, cuando se llevaba a cabo el período de visitas.

Mediante un trabajo profesional y minucioso, detectaron un paquete de polietileno que a su vez contenía varios envoltorios fraccionados, con sustancia blanquecina en su interior, similares a la cocaína.

Por ello, intervinieron los integrantes de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes efectuaron la prueba de reactivo químico y determinaron que se trataba de Clorhidrato de cocaína, separados en un total de 154 envoltorios.

En consecuencia, la sustancia fue secuestrada y todo quedó a disposición de la Justicia.



