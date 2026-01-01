Motociclista sufrió lesiones graves y permanece internado en estado delicado

Personal de la Subcomisaría Laguna Naineck intervino en un procedimiento donde un hombre sufrió lesiones de gravedad tras un siniestro ocurrido sobre Ruta Nacional Nº 86.

Este domingo alrededor de las 00:30 horas, efectivos policiales tomaron conocimiento de un accidente de tránsito y de inmediato acudieron a verificar.

En el lugar, observaron a un hombre, con heridas en el cuerpo y en estado de inconsciencia, tendido sobre la banquina.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica documentaron las actuaciones.

Tras la inspección se determinó que la víctima circulaba en una motocicleta Legnano Imola, sobre la Ruta Nacional Nº 86 con sentido Oeste - Este, cuando al pasar una de las entradas a la Colonia La Primavera, es impactado en su parte posterior, presumiblemente por el sector frontal derecho de un vehículo blanco, quien luego del hecho, se dio a la fuga.

Por el impacto el motociclista cayó a la cinta asfáltica y terminó con lesiones gravedad.

La víctima, de 37 años, fue asistida por agentes de la salud, quienes lo trasladaron de al hospital de la localidad de Laguna Blanca y luego derivado al Hospital Distrital Evita de esta ciudad, donde permanece internado en estado reservado.

Los integrantes de la fuerza continúan con las tareas investigativas a fin de establecer las circunstancias del siniestro e identificar y detener al responsable.