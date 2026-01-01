Concientizaron sobre la problemática de la depresión en el centro de salud del barrio Juan Domingo Perón

Se busca informar, prevenir, promover la detección temprana y fortalecer el acceso al abordaje integral y gratuito que brinda el sistema público provincial.

En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial de Salud Mental y recordado el pasado 13 de enero, el centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón llevó adelante charlas destinadas a concientizar sobre este padecimiento de la salud mental, de carácter complejo y multicausal.

En dos encuentros, realizados por la mañana y por la tarde, dirigidos a pacientes, vecinos y al personal de salud, y organizados por el Servicio de Salud Mental, el objetivo fue promover la detección temprana de la depresión y brindar información sobre el abordaje integral y gratuito que ofrece el sistema de salud pública de Formosa.

Al inicio del desarrollo, los profesionales expusieron acerca de los principales síntomas e indicadores de la depresión, entre los que mencionaron el estado de ánimo deprimido o tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades placenteras, cambios en el apetito, alteraciones del sueño (insomnio o hipersomnia), dificultades para concentrarse o tomar decisiones, aislamiento y pensamientos de muerte o suicidio.

En ese contexto, la psicóloga Marisa Fernández, una de las disertantes, remarcó que “la depresión es un trastorno de salud mental que tiene cura” y subrayó que “en nuestra provincia la salud pública cuenta con los recursos necesarios para tratarla de manera integral”.

Asimismo, recordó que dispone de una línea telefónica gratuita para la asistencia y atención inmediata en situaciones de crisis: 0800 888 3364, especialmente habilitadapara la prevención del suicidio.

Más adelante, Fernández hizo hincapié en la importancia de ser críticos y cuidadosos con la información que se consume sobre temas vinculados a la salud mental, en este caso, vinculados a la depresión. “La desinformación puede ser perjudicial y generar más confusión o estigma”, advirtió.

También recomendó recurrir únicamente a fuentes confiables al momento de informarse, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), sociedades científicas e instituciones de salud, y enfatizó la importancia de evitar la automedicación y de no seguir consejos que no estén debidamente verificados.

En ese sentido, explicó que, ante la presencia de los síntomas mencionados, lo primero que debe hacerse es consultar con profesionales de salud mental. “El Gobierno de la provincia de Formosa tiene una red de salud pública en la que todos los hospitales y centros de salud cuentan con áreas y profesionales de salud mental, como psicólogos, trabajadores sociales y médicos psiquiatras”, aseguró.

En ambas jornadas, el equipo de salud brindó recomendaciones de autocuidado, entre ellas mantener una rutina saludable y equilibrada, practicar actividad física de manera regular, incorporar técnicas de relajación, manejar el estrés, procurar un sueño de calidad y fortalecer las redes de apoyo y contención.

Al finalizar, se entregaron folletos informativos y obsequios a los asistentes, reforzando el compromiso del sistema de salud pública provincial con la promoción, prevención y cuidado integral de la salud mental.



