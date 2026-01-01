En distintos procedimientos secuestraron una bici y una moto

• La intervenciones se realizaron en la ciudad de Clorinda y en esta capital

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron una bicicleta denunciada como sustraída y una motocicleta abandonada en la vía pública, hallada por un efectivo de la Guardia del Cuerpo de Infantería, que se encontraba de franco de servicio.

El primer caso ocurrió el domingo último alrededor de las 06:45 horas, cuando el policía observó una motocicleta abandonada sobre la vereda de una escuela, ubicada en el barrio Independencia, de esta ciudad capital.

Ante esa situación, acudió personal del Comando Radioeléctrico Policial Zona Uno y tras consulta a la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que no registraba pedido de secuestro.

Por ello, el rodado se resguardó de manera preventiva hasta establecer la identidad de su propietario y prevenir la comisión de hechos delictivos.

El segundo procedimiento fue en la ciudad de Clorinda, en horas de la mañana, cuando personal de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, llevó adelante un procedimiento tras la denuncia por el robo de una bicicleta.

Tras iniciar las tareas de averiguaciones, los efectivos obtuvieron información sobre el posible paradero del bien y lo encontraron en ese lugar

Luego, el rodado fue reconocido por la damnificada, quien expresó su agradecimiento por la rápida labor policial.

En ambos procedimientos se realizaron las actuaciones correspondientes y, en el segundo caso, continúan las investigaciones para lograr la detención del responsable del ilícito. (Con foto)



