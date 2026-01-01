Motociclista muere en siniestro vial

El fallecido fue identificado como Pavón Darío Eduardo, de 36 años.

Efectivos de la fuerza provincial intervinieron en un siniestro vial fatal ocurrido sobre Ruta Nacional N° 81, donde un motociclista perdió la vida tras impactar s contra un camión.

El trágico hecho se registró el lunes último, alrededor de las 22:35 horas, y acudieron a verificar integrantes de la Comisaría Las Lomitas.

En el lugar, los policías hallaron un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, asistido por personal del servicio de emergencias médicas, quienes confirmaron el deceso.

La policía investiga las causas del siniestro, que involucró a una motocicleta Keller, conducida por la víctima, y un camión paraguayo. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el impacto.

Luego, con la colaboración de personal de la Delegación de Policía Científica, realizaron las actuaciones procesales correspondientes en la escena y secuestraron ambos rodados.

El hecho fue informado al Juez de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y luego entregado a sus familiares.

El conductor del camión fue notificado de su situación legal, caratulado “Homicidio culposo”, con intervención de la Justicia.



