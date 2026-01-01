Malich destacó la vanguardia tecnológica de la nueva terminal del aeropuerto

En el marco de la habilitación de la primera etapa del Aeropuerto Internacional “El Pucú”, el contador Daniel Malich, ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de Formosa, valoró el salto cualitativo que representa la obra para la provincia, haciendo hincapié en la “modernización tecnológica y el confort para los viajeros”.Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Malich aseguró que “tecnológicamente y para la comodidad de los pasajeros, realmente es muy buena”, subrayando el impacto positivo que tendrá en la experiencia de viaje de los formoseños y visitantes.Recordó que la obra se llevó adelante por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y celebró que “haya llegado a esta instancia operativa para beneficio de la comunidad”.Por otra parte, el ministro de Planificación se refirió a la “compleja situación” que atraviesa la provincia debido “al recorte de fondos por parte del Gobierno nacional”, resaltando que “desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei, cumplió con lo que prometió, que era absolutamente eliminar la obra pública”.En este sentido, lamentó que en Formosa “teníamos un montón de obras en ejecución”, precisando que “son más de 50 que tenían financiamiento de Nación” y remarcó que “se han hecho todas las gestiones con el Gobierno nacional para destrabarlas y solicitar su continuidad, pero solo se consiguieron algunas obras puntuales”.Y nombró por ejemplo “la planta de agua de Laguna Blanca, la Autovía Mansilla-Tatané y el reinicio del acueducto hacia Villafañe y Misión Laishí”, añadiendo que “el resto están paralizadas o neutralizadas”.Ante este escenario, Malich puso en valor la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de sostener la actividad con recursos del Tesoro Provincial, “continuado algunas con fondos propios, como centros de salud, hospitales, escuelas y algunas obras viales de menor envergadura”.Consultado sobre la situación hídrica en el oeste formoseño, el funcionario llevó tranquilidad al informar que “el Gobierno provincial ha desarrollado todas las actividades de mitigación preventivas”.A su vez, indicó que la Dirección Provincial de Vialidad “ya desde hace tres meses ha desplegado equipos que están trabajando sobre la zona norte y sur de lo que es el Bañado La Estrella”.“El Gobierno de Formosa hace todo lo que está a su alcance para proteger a las comunidades ribereñas y aledañas y así estén contenidas ante cualquier tipo de situaciones”, expresó.Respecto a lo sucedido en El Potrillo, donde se salinizó una perforación de agua potable, aseveró que “el Gobierno provincial inmediatamente dispuso un operativo para paliar esa situación”.Y recalcó que “hoy por hoy están trabajando una cantidad de camiones cisternas, transportando agua desde otras perforaciones, para abastecer a esa población y localidades cercanas”, resaltando que los referentes locales y pobladores son informados constantemente de la situación y se mantienen reuniones periódicas con autoridades provinciales para avanzar en la planificación de soluciones.