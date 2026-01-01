La Escuela de Conductores de la Municipalidad continúa con sus clases durante el verano

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad local, continúa brindando la oportunidad durante el receso de verano de acceder a la licencia de conducir, a través de su Escuela de Conductores, con sus clases teóricas y prácticas que finalmente los habilitan a desplazarse por la vía pública.

Patricio Jara, instructor de la citada dependencia comunal, señaló “hoy estamos concluyendo en el Paseo de las Aves un nuevo módulo de la Escuela de Conductores, la que se constituyó como un pilar importante y permite que vecinos y vecinas puedan obtener su licencia de conducir, tanto quienes la obtienen por primera vez, como así también quienes tengan vencida y deseen renovarla”, dijo.

“Durante las prácticas – siguió diciendo –, evaluamos si los cursantes pueden maniobrar con acciones fáciles, porque tratamos que todos puedan acceder, observando si mantienen el equilibrio en la moto, si utilizan dispositivos de seguridad, en el caso de los autos si tienen maniobrabilidad, si pueden estacionar, y otras funciones que cotidianamente se hacen en la vía pública”, detalló. “Aquellos que desaprueban tiene tres posibilidades en el mes para recuperar, y se les avisa oportunamente”.

Finalmente, Jara recordó “aquellos que deseen cursar en la Escuela pueden acercarse a nuestra dependencia, en Pringles y Rivadavia, al Centro Cívico Municipal N° 1 del B° Eva Perón, o al Centro Cívico Municipal N° 2 del B° 2 de Abril, y obtener información para las charlas, puesto que ahora tenemos la posibilidad de descentralizar al municipio dando las mismas posibilidades a otros sectores de la ciudad”, dijo para concluir.



