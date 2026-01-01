Los nuevos consumos eléctricos bonificados para el norte argentino se aplicarán desde marzo

Se fijó, además, un calendario de estacionalidad para el resto del año en todo el país, donde la Resolución 13/26 de la SE, establece en mayo, junio, julio y agosto, un bloque subsidiado de 300KWh mensuales y en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, baja a 150KWh mensuales-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, “aclaró a los consumidores residenciales de nuestra provincia que la elevación de los límites de consumo eléctrico con subsidios en el NEA - NOA, con la implementación del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), no se verán reflejados en las facturaciones de los meses de enero y febrero del 2026”. En este contexto, el Funcionario Provincial, “llamó a los sectores políticos locales y algunos medios de comunicación, que la información que se brinde, esté respaldada en los diversos instrumentos que viene dictando y publicando el Gobierno Nacional, caso contrario, originan además de falsas expectativas, confusiones innecesarias a quienes necesitan actualmente refrigerarse por las altas temperaturas y donde los consumos son mayores, reflejándose los mismos en las facturaciones de cada distribuidora”. Es irresponsable no brindar precisiones legales y técnicas sobre este tema “pues en los hechos miles de hogares destinan gran parte de sus ingresos al pago de servicios, que desde la asunción de Javier Milei subieron más del doble que la inflación y más de 100 puntos por sobre el salario privado formal medio”. Esto es así, toda vez que, la Resolución 13/26 de la Secretaria de Energía de Nación, “ubicó a formosa como zona bioambiental Muy Cálida, únicamente en los meses de enero, febrero y diciembre con una bonificación para los usuarios residenciales que no superen los 550KW/h mes, luego se vuelve a los 300 y 150 KWh/ mes, que por los consumos promedios del RASE, a los hogares del Norte Argentino, no los beneficia en nada”. El punto, afirmó Gialluca, es que el impacto de este sistema “no se verá reflejado ni en el mes de enero, febrero de este año porque el Precio Estacional Actualizado de Energía Eléctrica no ha sido establecido desde la Secretaria de Energía de Nación, que lo hace trimestralmente y en ocasiones mensualmente para ajustar los valores a los índices que publica el INDEC en relación a la inflación”. Entonces operativamente, los bloques de consumo eléctrico bonificados para el NEA y NOA, podrán entrar en vigencia, recién cuando la Secretaria de Energía establezca el nuevo Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Por último, señaló que tanto el ANSES ARCA y el SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL, deben colaborar con la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, para proveer información sobre los hogares (composición familiar, ingresos, vínculos etc.) para recién verificar la elegibilidad de los beneficiarios del SEF. Asimismo, se prevé que los usuarios podrán actualizar, completar o rectificar su inscripción mediante la presentación de declaraciones juradas, por medios digitales o de manera presencial ante ANSES. Para ello, se solicitó a quienes necesiten asesoramiento gratuito, concurrir o comunicarse a la Defensoría del Pueblo, a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, en horarios 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.