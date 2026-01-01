Detuvieron a seis personas con causas pendientes ante la justicia

Los procedimientos se realizaron en distintos barrios

En diferentes procedimientos los efectivos de la fuerza provincial, aprehendieron a cinco hombres y una mujer, involucrados en distintas causas judiciales, en esta ciudad capital.

La primera intervención se concretó en la jornada del jueves, en el barrio La Floresta, cuando uniformados de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial, detuvieron a un hombre y una mujer, involucrados en una causa por “Robo con escalamiento”.

Otra actuación lo realizaron los policías de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial, cuando demoraron a un hombre en el barrio La Nueva Formosa, quien tenía en su poder una bicicleta robada.

Luego, integrantes de la misma unidad detuvieron también en ese barrio a un sujeto imputado en una causa judicial por “Amenaza en Contexto de Violencia Intrafamiliar”.

La quinta tarea fue realizada por integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Distrito Cinco, quienes aprehendieron a un hombre de 30 años, en el barrio Simón Bolívar imputado en una causa por “Amenaza en Contexto de Violencia de Género”.

Por último, efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, en la madrugada, durante patrullaje motorizado por el barrio El Porvenir, aprehendieron a un joven de 19 años, involucrado en una causa por “Hurto Calificado”, con intervención del Juzgado de Menores.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



