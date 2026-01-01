Los CDI continúan atendiendo a las infancias durante el receso de verano

En comunicación con AGENFOR, Sebastián Torres, responsable del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Divino Niño” del barrio Obrero de la ciudad capital, uno de los más antiguos, garantizó que sostienen las propuestas recreativas y el servicio nutricional para las infancias desde los 45 días a los dos años, durante todo el receso estival.

Vale recordar que este CDI es “uno de los más antiguos” y fue refaccionado y ampliado por el Gobierno provincial, cuya inauguración estuvo a cargo del Gobernador el pasado 4 de junio de 2025.

“Los Centros de Desarrollo Infantil funcionan los 365 días del año, no nos tomamos vacaciones, como dice nuestro Gobernador, seguimos ofreciendo este servicio que ayuda, obviamente, a toda la comunidad formoseña”, indicó el referente.

Y aclaró: “Si bien, actualmente, hay una disminución en la matrícula, porque hay niños que se tomaron vacaciones, sus hermanitos no están asistiendo a la escuela, pero seguimos garantizando el servicio a la familia”.

Asimismo, Torres precisó que cuentan con una matrícula de 110 niños y niñas y agradeció “la ayuda y el compromiso de las familias, no sólo de la zona, sino de toda la capital”.

En este CDI, al igual que en los demás, garantizan el cuidado integral de las infancias y un servicio nutricional que brinda cinco comidas al día.

“Dentro del cuidado integral está la estimulación temprana, desarrollar habilidades sociales básicas que ayudan no solamente al niño, sino también a la familia, entre otras como, por ejemplo, estos días tuvimos el chapuzón de la alegría en las piletas y otros juegos en el patio”, señaló.

Estas propuestas son planificadas y desarrolladas por las 21 promotoras educativas comunitarias que se dividen por edades en cada sala y, además, cuentan con personal de limpieza y cocina que no necesariamente están presentes en los salones pero “hacen al funcionamiento de la institución”.

En cuanto al servicio nutricional, explicó el responsable del espacio, los asistentes reciben cinco comidas durante la jornada que consisten en el desayuno, una colación, el almuerzo con postre, otra colación y la merienda, que son planificadas, organizadas y monitoreadas por nutricionistas del Ministerio de la Comunidad.

A su vez, aseveró, coordinan y planifican jornadas de atención médica para las infancias durante todo el año y, de esta manera, trabajan de forma mancomunada con otros ministerios y áreas de la cartera comunitaria porque “no sólo nos ocupamos del niño en su totalidad, también del desarrollo de las familias” con, por ejemplo, el Área de Fortalecimiento Familiar.

Por último, Torres puso en valor las flamantes instalaciones con las que cuentan y que facilitan esta tarea diaria, al mismo tiempo que consideró que “los padres están muy agradecidos y comprometidos con el desarrollo de la primera infancia”.

“Son muy importantes los momentos de recreación y sociabilización de los niños porque hacen que vayan desarrollando su motricidad gruesa, fina, y adquieren habilidades sociales básicas que hacen al desarrollo de la sociedad”, cerró.



