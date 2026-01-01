Aplicaron 278 dosis de vacunas en el barrio Villa Hermosa y otros aledaños

Con una muy buena respuesta de los vecinos, en un nuevo operativo en terreno desarrollado durante tres días, con la participación de 60 vacunadores que permitió completar los esquemas de Calendarioy la aplicación de refuerzos COVID-19, principalmente en niños hasta 11 años y embarazadas.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, finalizó esta semana un operativo intensificado de vacunación, casa por casa, en los barrios Villa Hermosa, Santa Rosa y parte del barrio Obrero, donde se aplicaron un total de 278 dosis de vacunas y se destacó la buena adhesión de los vecinos.

El accionar contó con la participación de 60 vacunadores del centro de salud Villa Hermosa y de otros efectores sanitarios de distintos puntos de la ciudad. Durante tres días, los equipos recorrieron 60 manzanas, trasladando las vacunas en conservadoras y realizando, en cada domicilio, el control de los carnets de vacunación de los integrantes de cada familia para luego proceder a la aplicación de las dosis faltantes con el propósito de completar todos los esquemas.

En ese marco, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciado Julio Arroyo, detalló que del total de dosis aplicadas “179 fueron de vacuna antigripal, 98 de otras vacunas de Calendario y un refuerzo de vacuna contra la COVID-19”.

El especialista en inmunizaciones, recordó que este trabajo intensificado de vacunación en distintos sectores de la Capital se viene desarrollando desde fines de 2025, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a las vacunas gratuitas que brinda el sistema público de salud.

“De esta manera, garantizamos la protección de la población mediante la inmunidad que otorgan las vacunas frente a numerosas enfermedades y continuamos ampliando la cobertura para sostener los buenos índices sanitarios que tiene la provincia en relación a la vacunación”, afirmó.

Asimismo, explicó que el operativo está dirigido a todas las edades, aunque se prioriza especialmente “la aplicación de las vacunas de Calendario en niñas y niños hasta los 11 años y en las embarazadas”.

En ese sentido, Arroyo recordó que desde el 12 de enero se encuentra vigente la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a gestantes que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de embarazo, y subrayó que “estamos poniendo mucho énfasis en esta vacuna que, desde el nacimiento, protege a los bebes hasta los seis meses de vida”.

Por otra parte, el jefe del Departamento de Inmunizaciones agradeció especialmente a los vecinos del barrio Villa Hermosa y de los otros barrios que incluyó este trabajo “por el buen recibimiento que tuvieron con los equipos de vacunación durante la llegada a las casas, y la buena adhesión demostrada, ya que amable y responsablemente aceptaron vacunarse y vacunar a sus hijos”.

A la vez, valoró el esfuerzo y el compromiso de los vacunadores, destacando que “a pesar del calor intenso que tenemos en estos días, hacen su trabajo con un gran compromiso, para vacunar a niños, jóvenes, adultos, embarazadas y adultos mayores, con plena conciencia de que las vacunas salvan vidas”.

Por último, expresó su agradecimiento al Gobierno de la provincia y al Ministerio de Desarrollo Humano “por brindarnos los medios necesarios para concretar este trabajo, pensando siempre en el cuidado de la salud de la población, en este caso, a través de una estrategia que viene mostrando resultados muy positivos, como es la vacunación casa por casa”.







