Continúan las acciones de monitoreo y acompañamiento a los productores en la zona del Bañado La Estrella

Ante el ciclo de crecida del Bañado La Estrella, desde el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) son constantes las acciones de monitoreo y acompañamiento a los productores de esa zona del territorio provincial.

Así lo destacó en diálogo con AGENFOR el subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, quien ahondó en las tareas de relevamiento de la situación actual de los productores en la Banda Norte y Sur del Bañado La Estrella.

“Estuvimos recorriendo junto con diferentes técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente la zona de influencia del Bañado La Estrella, para ver de primera mano cómo está la situación, cómo viene ese ciclo de crecida que naturalmente todos los años tiene su entrada en los primeros meses del año”, explicó el funcionario.

Se refirió así a las múltiples reuniones que se fueron realizando en diferentes lugares, como por ejemplo, La Rinconada, abarcando parajes como Siesteadero, Tres Luces y La Represa, y por otro en El Quemado Nuevo, comprendiendo a El Cañón y Churcalito.

Así también, en Río Muerto, cubriendo parajes como Pozo de los Novillos, La Esperanza, San Ramón, La Blanca, Palma Sola y Buen Lugar, al igual que en Posta Cambio Salazar, englobando a Pozo Hondo, El Descanso, La Diosa, Punta del Agua, Cinco Palmas y San Marcos.

Indicó que “hasta ahora viene muy tranquila la zona”, presentándose solamente “algunos casos puntuales donde ha subido el nivel” del agua, no obstante, aclaró que ello se debió a las lluvias caídas.

“Los productores, si bien siguen ocupando el Bañado como área de pastoreo, en algunos lugares se van desplazando hacia el borde, ya que cuando empieza a crecer (el nivel del agua) salen a las zonas más altas, a los bordos, que hoy están con muy buen pasto”, consignó.

En ese contexto, puso de resalto que “nosotros no dejamos de estar ahí acompañando, viendo y monitoreando cómo viene la situación”, apuntando que “en caso de que llegue a complicarse un poco, tengamos opciones y una salida rápida para ofrecerles a los productores”, habida cuenta de que el objetivo es que “no tengan que atravesar ninguna pérdida significativa en cuanto a su hacienda”.

Próximos remates

Asimismo, el subsecretario García Labarthe subrayó que también se continúa trabajando en la planificación de una serie de remates ganaderos a realizarse durante este año.

“La idea es hacer 10 o 12 remates, teniendo en cuenta que el año pasado se hicieron ocho”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que el propósito es “darle una certeza al productor”, a los fines de que “sepa en qué fecha se va a hacer el remate, para poder administrar mejor su hacienda y comercializarla en este espacio que es donde obtiene los mejores precios”, concluyó.



