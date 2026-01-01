Clorinda: Detuvieron a dos sujetos y secuestraron droga

• Fue en distintos procedimientos realizados en la segunda ciudad

Efectivos de la Zona Uno del Comando de Patrulla Seguridad Urbana de Clorinda aprehendieron a dos sujetos y secuestraron droga, durante patrullajes preventivos en motorizada policial.

La primer intervención fue el domingo último a las 16:40 horas, en la avenida Belgrano y calle 3ra. cortada del barrio Porteño Sur, de la segunda ciudad.

Allí, los uniformados detuvieron a un joven, de 22 años, tras identificarlo y realizar el cacheo de seguridad sobre sus prendas de vestir, hallaron en su poder un envoltorio con marihuana.

Luego, alrededor de las 21:23 horas, integrantes de ese Comando de Patrulla detuvieron a otro sujeto, de 22 años, con varios gramos de cocaína en su poder.

En ambos casos, integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas realizaron la prueba con reactivos químicos y arrojó resultado positivo a cannabis sativa y cocaína, respectivamente.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en celda a disposición del Juzgado interviniente a cargo de la jueza, Dra. Mariela Isabel Portales. (Con foto)







