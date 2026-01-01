El Gobernador extendió el receso administrativo hasta el 28 de febrero

Se extendió hasta el 28 de febrero del año en curso, inclusive, el receso administrativo dispuesto por el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, a través del Decreto N° 599/25, en cuyo transcurso regirá el horario de labor de la administración pública provincial- con carácter excepcional- de 8 a 12 horas.

Asimismo, en su considerando, el instrumento legal indica que la medida, que inicialmente se dispuso tendría vigencia del 26 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, y ahora extendida, está motivado en que persisten las razones de su dictado.

Es decir que los diversos organismos afectados a la atención de servicios públicos esenciales y otros que en el desarrollo de sus funciones específicas deben observar plazos legales y constitucionales improrrogables, correspondiendo exceptuarlos de tal medida, a fin de que ajusten su funcionamiento a las normas que lo rigen.

En adelante se detalla los organismos afectados a los servicios públicos esenciales: Ministerios de Desarrollo Humano, Turismo y la Comunidad, Secretaría de la Mujer, Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), Administración Tributaria Provincial (ATP), Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, Contaduría General, Tesorería General, Escribanía Mayor de Gobierno, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), Subsecretarias de Comunicación Social, de Desarrollo Económico y de Hacienda y Finanzas.

También, las Direcciones de Parque Infantil, de Parque Acuático “17 de Octubre”, de Registro Civil y Capacidad de las Personas, de Registro de la Propiedad Inmueble, de Defensa Civil y General de Catastro Territorial, y el Departamento Intendencia de Casa de Gobierno.

Por su parte, para el personal docente dicha medida se extiende hasta el 17 de febrero, inclusive, del corriente año.



