La Municipalidad realizó tareas integrales en distintos sectores de la ciudad

Durante la jornada del viernes la Municipalidad de Formosa a través de las áreas de Servicios Públicos trabajó con el mantenimiento y tareas integrales de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

El director de Mantenimiento de la Red Vial, Ing. Hernán Delgado explicó que “se está trabajando en forma conjunta con el equipo de Espacios Verdes en varios barrios de la ciudad durante la semana con limpieza integral, ya hemos finalizado los barrios 20 de Julio, 6 de Enero, 8 de Marzo y Eva Perón dejando en condiciones estos conglomerados ante posibles precipitaciones”.

“En la finalización de la semana trabajamos los barrios Las Orquídeas, Antenor Gauna y Simón Bolívar, continuamos con todo lo que es limpieza integral, cuneteo, desmalezado y perfilado de calles internas”, comentó.

Informó Delgado que también las cuadrillas municipales trabajan en el barrio Namqom con tareas orientadas a la limpieza integral del barrio y limpieza del canal principal de drenaje.







