La salud pública de Formosa marca un nuevo hito con el primer trasplante de corazón realizado por un equipo 100% formoseño

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” vivió horas de profunda emoción y compromiso con la realización de un nuevo trasplante cardíaco, un procedimiento que vuelve a posicionar a la institución como referente regional en medicina de alta complejidad. El operativo, que se llevó adelante durante el último fin de semana, involucró a un amplio equipo de profesionales y demandó una coordinación precisa durante más de 20 horas.

El llamado del INCUCAI, recibido alrededor de las 22 horas del día viernes, marcó un antes y un después en la vida de un formoseño, un paciente de 54 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada de origen idiopático, deterioro severo de la función cardíaca e insuficiencia cardíaca avanzada. El mismo se encontraba en lista de espera en situación de emergencia para trasplante cardíaco.

A partir de esa comunicación, se puso en marcha un complejo operativo de trasplante multiorgánico. Mientras el tiempo se convertía en un factor crucial, en los pasillos del HAC se respiraban aires de esperanza, emoción, vida y compromiso. El trasplante no solo significaba una nueva oportunidad para el paciente, sino también uno de los desafíos médicos más significativos para el equipo de salud del hospital.

Finalizada la etapa de ablación, el órgano fue trasladado al HAC, donde se llevó a cabo el implante mediante un trabajo articulado y multidisciplinario que involucró a diversas áreas de la institución: autoridades y direcciones administrativas, médicos cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en hemoterapia, bioquímicos, el equipo de procuración del CUCAIFOR, asistentes sociales y personal administrativo.

“El trasplante de corazón es uno de los hitos más complejos y significativos de la medicina moderna en nuestro país. Formosa es referente regional en esta práctica desde hace muchos años y hoy estamos orgullosos de concretar un nuevo trasplante con un equipo íntegramente conformado por profesionales de nuestra institución”, destacaron desde el equipo de salud.

La emoción y el entusiasmo que acompañaron este procedimiento reflejan la vocación de servicio, el compromiso y la excelencia profesional de cada uno de los integrantes que hacen posible que el Hospital de Alta Complejidad continúe salvando vidas y escribiendo nuevas páginas en la historia de la salud pública.



