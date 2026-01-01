La Municipalidad pidió tomar conciencia en el cuidado de plazas y espacios afectados por actos de vandalismo

Durante un recorrido por los principales espacios verdes de la ciudad, pudo observarse con tristeza el deteriorado estado en el que se encuentra la plaza del barrio Bernardino Rivadavia, que sufre evidentes ataques vandálicos.

El espacio, ubicado en Ramos Mejía y barrera, fue recuperado por la Municipalidad de la ciudad e inaugurado hace algunos años en el marco del plan de modernización y acondicionamiento de la ciudad, un lugar pensado para el encuentro, el esparcimiento y el disfrute de las vecinas y vecinos del barrio, que hoy se ve afectado por acciones que dañan un bien que es de todos.

Desde el municipio se hace un llamado a la comunidad a cuidar y preservar estos espacios públicos, que son fruto del esfuerzo colectivo y están destinados a mejorar la calidad de vida de los barrios. El compromiso y la responsabilidad de cada vecino y vecina son fundamentales para mantener la plaza en buenas condiciones y asegurar que pueda seguir siendo un lugar de disfrute para las familias y las futuras generaciones.







