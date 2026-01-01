La renovada Casa del Trabajador Municipal continúa ofreciendo atenciones a empleados y su familia

La Casa del Trabajador Municipal, ahora ubicada en Rivadavia 1335, continúa brindando diferentes servicios a los trabajadores municipales y sus familias. La casa abre de 8:00 de la mañana a 12:30 y por la tarde, de 16:30 a 20:00. Las atenciones profesionales a disposición son Psicología infantil y para adultos, Psicopedagogía, nutrición, fonoaudiología, cardiología, odontología y asesoramiento legal.

“Realmente estamos muy contentos desde la Secretaría de Acción Social a cargo de Paula Cattáneo por la nueva casa del trabajador municipal y también de la incorporación de nuevos profesionales. Lo cierto es que la antigua Casa ya nos había quedado un poco chica, también por la demanda de los compañeros municipales también de sus familias, de los cooperativistas, de los monotributistas y que, que por supuesto, están utilizando los servicios que son totalmente gratuitos”, comentó la Lic. Mayra Retamozo, coordinadora del Equipo Interdisciplinario de Acción Social.

“Si bien estamos en enero, nosotros nunca cortamos los servicios, así que estamos y seguimos trabajando junto a todos los profesionales. Y además estamos contentos porque incorporamos el servicio de fonoaudiología, junto al resto de los diferentes profesionales que están atendiendo durante la mañana y durante la tarde”, explicó la Licenciada.

“Hoy la demanda de atención es mucho más grande, como, por ejemplo, en el servicio de odontología. Porque como se sabe, ir al odontólogo por ahí es bastante caro, es un servicio que nosotros venimos brindando ya desde el año pasado y que tiene mucha demanda, así como también cardiología, como también psicología y el servicio de asesoramiento legal”, resaltó.

“El intendente Jorge Jofré tiene como política mejorar permanentemente el bienestar de los y las trabajadores municipales y su familia, por ello habilitó la casa del trabajador municipal sumando más atenciones”.

“Yo siempre recomiendo que se acerquen porque los turnos se realizan dependiendo del horario de la persona y de que esté el profesional presente también, entonces se van pactando los turnos y de esta forma se pueden sacar todas las dudas, además de ver bien los horarios de atención de cada profesional”, cerró Retamoso.



