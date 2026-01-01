La Policía secuestro una motocicleta con numeración adulterada y detuvo al conductor

Ocurrió durante trabajos preventivos desplegados en la ciudad

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial aprehendieron a un hombre y secuestraron una motocicleta con numeración adulterada, en el barrio San Juan I, de esta ciudad.

El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 05:20 horas, cuando realizaban control de vehículos, sobre la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional y Sargento Cabral.

Allí, observaron a un hombre que circulaba a gran velocidad en una Honda Twister, ingnoró las señales de los efectivos y siguió su recorrido.

Ante esta situación, policías de la sección motorizada de manera discreta siguieron su trayectoria y lograron interceptar e identificar al conductor, en el mencionado barrio.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática, comprobaron que el dominio colocado sería apócrifo.

Los especialistas confirmaron que los guarismos del motor y del cuadro, estaban adulterados. Mientras que, la documentación presentada correspondía a un dominio radicado en la provincia de Santa Fe.

En el lugar, los uniformados de la Comisaría Seccional Cuarta y de la Dirección Policía Científica, realizaron las tareas específicas.

Tanto el detenido, como el rodado fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.



