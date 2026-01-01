Detuvieron a dos sujetos y secuestraron armas blancas

Fue en distintos procedimientos concretados en las localidades de Lucio V. Mansilla y Subteniente Perín

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres, secuestraron un machete y un cuchillo durante diferentes despliegues policiales.

La primera intervención fue el martes último, cuando integrantes de la Subcomisaria Subteniente Perín detuvieron a dos individuos que intentaban ingresar a una casa, en el barrio 30 Viviendas, para robar.

Durante el cacheo de seguridad, encontraron en poder de uno de ellos, una mochila y un cuchillo en su interior, los cuales fueron incautados.

La propietaria del inmueble radicó la denuncia y los imputados fueron trasladados a la comisaría, donde permanecen detenidos a disposición del Juzgado de turno.

El segundo caso tuvo lugar, el miércoles último, cuando policías de la Comisaría “Cabo Jorge Pablo Pellegrino” secuestraron un machete, durante una requisa domiciliaria realizada en una zona rural, de la localidad de Lucio V. Mansilla.

El mandato judicial se realizó con colaboración de personal de la Delegación Unidad Regional Uno, de esa localidad, en el marco investigativo de una causa judicial por Lesiones, Amenazas y Daño.



