La Policía detiene a un sujeto con pedido de captura y recupera una moto

Los procedimientos se concretaron en esta ciudad, durante tareas preventivas

Efectivos de la brigada de investigación de la Unidad Regional Uno detuvieron a un hombre con pedido de captura y recuperaron una motocicleta robada, en distintas intervenciones.

El primer procedimiento se concretó cerca de las 11:15 horas del martes, cuando los policías realizaban trabajos de prevención e identificación de personas, por el barrio La Alborada.

Durante esa actividad, identificaron a un sujeto que circulaba sobre la avenida Gutnisky al 4200, de esta ciudad.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática Policial, comprobaron que registraba pedido de captura por un hecho de Robo y Estelionato, con intervención de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

La segunda intervención tuvo lugar, a las 7:00 horas el miércoles último, cuando los investigadores realizaban averiguaciones, tras una denuncia por la sustracción de una motocicleta, en el barrio El Porvenir.

Tras el trabajo de campo, llegaron a un sector del mencionado conglomerado habitacional, donde hallaron el rodado en cuestión realizando las actuaciones procesales con la colaboración de los integrantes de la Dirección General de Policía Científica.

Tanto el detenido, como el rodado fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la justicia.



