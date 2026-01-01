Anularon un punto de ventas de estupefacientes

Secuestraron marihuana apta para elaborar 186 dosis

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas Delegación Laguna Blanca, secuestraron estupefacientes, entre otros elementos de interés, tras un allanamiento en el barrio San Miguel, de la localidad de El Espinillo.

El procedimiento tuvo su origen a fines del año 2025, cuando los efectivos tomaron conocimiento de la existencia de un presunto punto de venta de drogas.

Tras las tareas investigativas establecieron información precisa sobre el involucrado y el domicilio donde funcionaba la actividad ilícita. La evidencia fue puesta a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien dispuso el allanamiento.

La medida judicial, se llevó a cabo el viernes último, en un inmueble del barrio San Miguel, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), Dirección General de Drogas Peligrosas, el Can antinarcóticos “Athena” y la Comisaría local.

Durante la requisa, secuestraron una planta de marihuana, una bolsa con marihuana, equipos de celulares, balanza de precisión, elementos para acondicionar la sustancia, entre otros elementos.

En consecuencia, lo incautado fue trasladado hasta las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan con el trabajo para detener al imputado en la actividad ilícita.



