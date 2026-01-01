El Gobierno Nacional habilitó una nueva web para acceder a los subsidios energéticos

El nuevo sitio centraliza consultas, reclamos e inscripción al régimen que redefine quién recibe ayuda estatal y quién paga tarifa plena. Gialluca señaló que, miles de usuarios que no se reempadronen, quedarán fuera del servicio y advirtió que, “se deben cuidar los consumos porque los hogares que, superen los 300 kilovatio – hora (kwh) pagarán tarifa plena, con los nuevos aumentos fijados por el Gobierno Nacional en los cuadros tarifarios y por ello es que hemos requerido que estos se apliquen a partir de junio, “debido a las elevadas temperaturas que estamos teniendo y si bien en la actualidad, es importante el número de usuarios cubiertos por los subsidios nacionales, si los mismos, pasan el consumo de 300 kwh, pagarán una tarifa como si no tuvieran subsidios”. Es por ello que, también requerimos a la Secretaria de Energía de Nación que, fije un bloque de 700 kwh subsidiados para los meses de altos consumos a favor de las provincias del norte argentino-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Gobierno Nacional lanzó una nueva web para tramitar los subsidios a la luz y al gas, toda vez que, a partir de enero de 2026 rige un nuevo esquema de subsidios energéticos en todo el país. En ese marco, la Secretaría de Energía habilitó una nueva página web oficial que permite a los usuarios consultar si reciben subsidios, realizar reclamos o solicitar una revisión de su situación, en un contexto de cambios que impactarán en las facturas desde enero de 2026. El cambio se formalizó mediante el Decreto Nº 943/2025, publicado en el B.O., que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La normativa dejó sin efecto los mecanismos anteriores y estableció un sistema unificado para la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, según ingresos, patrimonio y situación socioeconómica. Quienes cumplan con los requisitos recibirán una bonificación directa sobre el costo de la energía, mientras que el resto deberá afrontar el valor pleno del servicio. En este contexto, el Ministerio de Economía dio a conocer la nueva web oficial para centralizar toda la información vinculada a los subsidios energéticos: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Quiénes deben inscribirse y quiénes no: Las personas que ya figuran en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben realizar nuevamente el trámite. En cambio, deberán inscribirse bajo la nueva modalidad: * Usuarios de garrafas. * Beneficiarios del anterior Programa Hogar. * Personas que percibían la Tarifa Social de Gas. * Residentes de Provincias específicas de Formosa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Chubut.

El sitio web oficial ofrece tres opciones principales: a) Consultar si se recibe el subsidio: se realiza a través de la app Mi Argentina, con CUIL y contraseña. b) Consultar la solicitud del subsidio: requiere el número de gestión, DNI y correo electrónico. c) Solicitar una revisión: destinado a quienes consideran que su situación debe ser reevaluada, se necesita el número de gestión de la solicitud original. Desde la Defensoría del Pueblo, se recomendó a los usuarios, tener a mano los siguientes datos: * Número de medidor y número de cliente, servicio, cuenta, NIS (Número de Identificación de Suministro) figuran en la factura. * DNI vigente. * CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. * Correo electrónico personal de uso frecuente.

Quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos: Podrán acceder a los Subsidios Focalizados los hogares cuyos ingresos netos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec, también se incluyen hogares que presenten alguna de estas situaciones: * Al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP. * Un integrante con Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra. * Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Finalmente, el Funcionario Provincial denunció que, en la actualidad existe un permanente cambio en las reglas de juego, al punto que el usuario de energía eléctrica no entiende absolutamente nada, respecto a si le corresponde o no el subsidio y en su caso, en qué medida, pues el gobierno nacional, en principio, oficializó el fin de la segmentación anterior para pasar a un sistema que denominó subsidios energético focalizados, implicando un proceso de adaptación para los usuarios en el inicio de este año, el cual va acompañado de una fuerte desinformación, recortes de beneficios y por sobre todo de un esquema de subsidios que, a los usuarios formoseños nos excluye totalmente en razón del bajo tope subsidiado (300 kwh), lo que implicará en la práctica, que todos paguen una tarifa plena como si no tuvieran subsidios.



