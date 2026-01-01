La Policía sacó de circulación a 55 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 240 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2351 personas, labraron 244 actas de infracción y detectaron a 55 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 43 motos, retuvieron 111 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad el sábado, en el marco de los partidos por el Torneo Clasificatorio Primera división categoría “C” Semifinales, disputado entre los clubes El Fortín, Argentinos Juniors, Platense y San Antonio de Padua, en el club Sol de América; mientras que este domingo se hizo lo propio entre los clubes Galo Mareco, 12 de Octubre, Quilmes y Medalla Milagrosa, en el club Sol de América.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia, para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron más de 4.380 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.











