Después de las lluvias, volvió el sol y las familias disfrutaron en el Parque Acuático





Tras las lluvias recientes, el cielo se despejó y las familias de Formosa Capital, así como visitantes de otras provincias, aprovecharon para vivir una tarde de sol en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Estos amenos momentos pudieron seguirse en la transmisión que llevó a cabo Canal 3 Formosa, cuyo equipo profesional efectuó una emisión especial de dos horas, reuniendo una amplia variedad de testimonios, de los cuales AGENFOR se hizo eco.

Uno de ellos fue el del profesor de Educación Física y exguardavida acreditado Francisco Valdez, integrante del equipo del Parque Acuático, quien puntualizó que “los colegas presentes somos todos docentes en Educación Física y nuestro trabajo consiste en lo que es el monitoreo dentro y fuera del agua, tanto en la parte playa, la media y la profunda”.

“En nuestro caso, estamos encargados de la pileta de olas, que trabaja con agua quieta durante diez minutos y los otros diez minutos se activan las turbinas que generan las olas”, ahondó sobre uno de los principales atractivos de este espacio concretado por el Gobierno provincial.

Por su parte, Zulma, una vecina de la Jurisdicción Cinco, contó que recibió a familiares de la ciudad de Corrientes, quienes se mostraron maravillados con el imponente lugar de esparcimiento formoseño. “Me decía mi sobrina que allá ellos no tienen algo parecido”, contrastó.

La tarde fue amenizada por los temas musicales que interpretó el reconocido cantante y artista local Gustavo del Turco, así como los bailes del estudio de danzas “Sa’yju”, cuya directora es la profesora Maricel Amarilla.

En ese marco, se puso de resalto que como novedad en esta temporada de verano es el “Punto Parque 2026”, que consiste en un transporte totalmente gratuito que sale de diferentes puntos de la ciudad de Formosa, como el playón comunitario del barrio Villa del Carmen o la plaza de La Nueva Formosa, hacia el Parque Acuático.

En ese marco, uno de los sitios más visitados es el patio de comidas. Ignacio Riquelme y Santiago Barrios, integrantes del mencionado lugar, puntualizaron que “ofrecemos nuestras comidas que incluyen papas fritas, sándwiches, pebetes, panchos, empanadas, así como chizitos, puflitos, tutucas, al igual que diferentes tipos de bebidas, licuados de durazno y banana y agua para el mate o el tereré”.

A su vez, el profesor Nicolás Pintos, subdirector del Parque Acuático, destacó que “estuvimos disfrutando del primer día del fin de semana. Si bien primero no estuvo muy lindo el tiempo, después salió el solcito en horas de la tarde”.

En ese sentido, recordó que “estamos funcionando de martes a viernes con la colonia de vacaciones en el turno mañana, de 7.30 a 11.30, donde las personas que quieran inscribir a sus chicos pueden hacerlo a través de la página del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo”.

Agregó que “también tenemos la escuela de natación en horarios paralelos en el complejo uno, donde se ingresa por la Avenida Raúl Alfonsín. Los horarios para adultos de 8 a 9 horas, para niños de 9 a 10 y para adolescentes de 10 a 11 horas”.

A esto se suman “las clases de aquagym, de 20 a 21 horas, y la modalidad de pileta libre, de miércoles a domingo, de 15.30 a 20 horas”.

Remarcó que “el único requisito es el DNI y que los menores de edad deben ingresar sí o sí con un adulto mayor”.

“Estamos previendo que el día domingo tengamos una amplia concurrencia, ya que el clima se va a prestar, así que invitamos a la familia a que vaya al Parque Acuático a disfrutar. Estamos preparados para recibirlos”, cerró.



