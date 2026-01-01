Intento de homicidio en el barrio 7 de Mayo: La Policía investiga el caso

• Un hombre fue atacado con un machete por su cuñado y está grave

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima secuestraron el arma blanca utilizada para agredir a un hombre y trabajan para aprehender al autor del hecho, quien ya se encuentra identificado.

El sábado último alrededor de las 18:30 horas, los policías acudieron tras recibir una alerta por una persona que presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, en el barrio 7 de Mayo, de esta ciudad capital.

En el lugar, la víctima de 47 años, quien presentaba heridas cortantes en el sector de la cabeza y brazos, denunció que su cuñado, lo atacó con un machete.

Ante esa situación, fue trasladado hasta el Hospital Distrital N° 8 y por la gravedad de sus lesiones, derivado hasta el Hospital Central.

Por otra parte, los investigadores realizaron una inspección en la escena del hecho y secuestraron un machete, utilizado para la agresión.

También, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento y se inició una causa por “Tentativa de Homicidio”, con intervención de la Justicia. (Con foto).



