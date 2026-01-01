El jueves 29 inicia el cronograma de haberes de enero para agentes estatales

Este domingo 18, el Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas de Formosa informó que a partir del jueves 29 se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de enero para la Administración Pública Provincial.

En primer término y en jornada única, el jueves 29 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

Por su parte, el viernes 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos, comenzando con los titulares de documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

En tanto que el sábado 31 se operativizarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6,7,8 y 9, cumplimentándose de esta forma con la totalidad del componente sueldos del rubro personal del presupuesto provincial.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada y los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local ascienden a una cifra superior a los 97.500 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



