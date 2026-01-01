La Policía recuperó una motocicleta sustraída y detuvo al autor

Es valorable la colaboración de la ciudadanía

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un sujeto y recuperaron una motocicleta en distintas intervenciones realizadas en esta ciudad.

El hecho tuvo lugar en la mañana de este viernes, cuando un hombre, de 54 años, denunció la sustracción de su motocicleta Zanella ZB, del barrio Independencia, de esta ciudad.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Por ello, los investigadores se abocaron a las tareas de campo y con los registros fílmicos de los domicilios ubicados en los alrededores, establecieron la identidad del presunto autor del hecho.

Con los datos recabados, los policías llegaron hasta el barrio San Francisco, donde aprehendieron a un hombre, de 28 años, quien tenía en su poder el rodado en cuestión.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado situación legal y quedó a disposición de la Magistratura interviniente.

Por otra parte, el rodado fue restituido al damnificado, quien justificó la propiedad y agradeció la eficiente tarea de los efectivos.



