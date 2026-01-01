Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a su ex pareja

Tras la inmediata intervención de los policías detuvieron al agresor

Un hombre fue aprehendido por irrumpir en la vivienda de su ex pareja y amenazarla con un arma blanca, en la localidad de San Martín Dos.

En la mañana de este viernes, una vecina del barrio Primero de Mayo denunció que mientras dormía en la habitación de su hijo menor, su ex pareja ingresó a la vivienda, la amenazó con un arma blanca y escapó tras sustraerle el teléfono.

Luego, con la colaboración de los integrantes de la Delegación Policía Científica realizaron las diligencias procesales y secuestraron el cuchillo utilizado para la consumación del hecho.

De inmediato, los uniformados se abocaron a las tareas investigativas y en pocos minutos, detuvieron al agresor, lo trasladaron hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Violación de Domicilio y Amenaza con el Uso de Arma Blanca, en Contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la tercera circunscripción judicial, con asiento en Las Lomitas.