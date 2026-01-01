La Policía recuperó un auto robado y detuvo al responsable

El vehículo fue hallado horas después de la denuncia

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima aprehendieron a un hombre y recuperaron un automóvil, tras un rápido accionar policial desplegado en el barrio Luján.

El hecho se registró el sábado último alrededor de las 07:30 horas, cuando un hombre de 44 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, denunció que su sobrino, de 28 años, se apoderó de su automóvil Peugeot, modelo 207.

Aseguró también que el acusado conocía donde se encontraba la llave del rodado y no tenía información del paradero de su familiar y del vehículo.

Ante ello, los policías desplegaron un amplio operativo de búsqueda y cerca de las 09:00 horas, hallaron el automóvil sobre Avenida Los Constituyentes, frente al barrio El Mirador y aprehendieron al imputado.

Por su parte, los integrantes de la Delegación Policía Científica realizaron las documentaciones fotográficas y posteriormente secuestraron el vehículo.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones procesales correspondientes y todo quedó a disposición de la Justicia.



