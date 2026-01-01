Aprehendieron a un sujeto por robo

Fue gracias a la inmediata respuesta policial y la colaboración vecinal

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda detuvieron a un hombre por un hecho de robo en el barrio Don Bosco, de esta ciudad.

El procedimiento se concretó el sábado último a las 06:30 horas, en el barrio Don Bosco con la colaboración de un vecino quien llamó al sistema de emergencias ECO 911 informando que observó a un individuo trepar las rejas, con una garrafa de 10 kilogramos y una conservadora.

Con los datos aportados, efectuaron un intenso patrullaje por las inmediaciones y localizaron al presunto autor del hecho, quien tenía en su poder la conservadora sustraída.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Asimismo, el damnificado radicó la denuncia formal y recuperó los elementos sustraídos.

Este accionar refleja el compromiso de la comunidad con la seguridad pública, que se ratifica es una construcción colectiva, y que se fortalece con el trabajo conjunto.



