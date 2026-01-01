Tres Lagunas inauguró la temporada de verano

Un centenar de niños y niñas, con sus familias, fueron partícipes de la apertura oficial de la pileta municipal.

Este domingo 4, por la tarde, se llevó a cabo un pequeño acto inaugural de la temporada veraniega en Tres Lagunas, donde el intendente Guillermo Silva subrayó que “sin el aporte del Modelo Formoseño, esto no sería posible”.

“Hoy los Estados provinciales y municipales somos castigados por el Gobierno nacional y, sin un gran realizador como el gobernador Gildo Insfrán, esto seguiría siendo un sueño”, enfatizó.

A su vez, el jefe comunal remarcó que “desde el Municipio y el Honorable Concejo Deliberante vamos a trabajar para puedan participar niños y niñas de todas las comunidades de la zona y para eso ya diseñamos un esquema en el que van a estar garantizada la movilidad y la asistencia para cada uno de ellos”.

Por su parte, la concejal justicialista Rosy Medina dio la bienvenida y destacó que “este espacio no es sólo recreación, es producto de una decisión política que garantiza derechos, genera igualdad de oportunidades y fortalece el encuentro comunitario”.

Además, la edil detalló que “sábados y domingos habrá pileta libre, de martes a viernes estará la colonia de vacaciones y se dictarán clases de natación”.

Ambos coincidieron en agradecer el constante acompañamiento del gobernador Insfrán y del vicegobernador Eber Solís para que estos actos de oportunidades se sigan realizando, a pesar del contexto asfixiante que propone la Nación.

Además, adelantaron que, como en toda la provincia, los distintos establecimientos educativos de la zona van a estar celebrando el Día de Reyes con distintas actividades y con el esperado regalo que envía el Gobierno de la provincia de Formosa.



