La Policía recuperó bienes robados y detuvo al autor

Fue durante una investigación por un robo

Efectivos de la brigada de investigación de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco detuvieron a un hombre y secuestraron elementos sustraídos.

En la jornada de este lunes, los policías realizaban las averiguaciones por una causa de Robo, con la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia.

En este sentido, alrededor de las 19:30 horas, en el barrio Simón Bolívar, detuvieron un sujeto, de 30 años, sindicado como presunto autor del hecho.

En continuidad con la investigación, los auxiliares de la justicia llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Eva Perón, donde secuestraron un secarropa y un horno eléctrico, relacionado con la causa judicial.

Por otra parte, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron las actuaciones procesales.

El detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia. (Con foto)







