La Ciudad de Formosa alcanzo cifras record en salud animal y comunitaria durante 2025

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Acción Social, informó que durante el año 2025 la ciudad alcanzó números históricos en materia de salud animal y comunitaria, consolidándose como uno de los municipios con mayor nivel de prestaciones a nivel regional.

De acuerdo a los datos oficiales, a lo largo del año se realizaron más de 95.000 prestaciones, vinculadas a la prevención, el control sanitario y el cuidado integral de la salud pública, con una fuerte presencia territorial en los distintos barrios de la ciudad.

Entre los principales indicadores se destacan 12.800 castraciones, 17.300 vacunaciones antirrábicas y 42.000 desparasitaciones, además de miles de atenciones primarias realizadas de manera gratuita, tanto a través de operativos barriales con el Castramóvil como en el CeMAA, fortaleciendo el acceso de los vecinos a estos servicios esenciales.

En ese marco, la directora de Zoonosis y Protección Animal, Dra. Catalina Espinoza, explicó que estos resultados fueron posibles gracias a una definición política sostenida desde el Ejecutivo municipal:

“Estos números son el resultado de una decisión política clara del intendente Jorge Jofré, que permitió sostener estas políticas públicas como una prioridad de gestión. Esto nos da la posibilidad de trabajar de manera planificada, continua y territorial, acercando atenciones gratuitas a los barrios con el Castramóvil y fortaleciendo las prestaciones que se realizan en el CeMAA. Entendemos que la salud animal es parte de la salud pública y comunitaria.”

Las cifras adquieren mayor dimensión al ser comparadas con otras ciudades del país. Mientras que en Corrientes se realizaron alrededor de 24.000 prestaciones durante el mismo período, en la ciudad de Formosa se superaron las 95.000 prestaciones. En cuanto a castraciones, ciudades como Paraná registraron 7.500 intervenciones y Santiago del Estero 4.800, frente a las 12.800 realizadas en Formosa.

Finalmente, la funcionaria destacó el rol del Estado municipal en la consolidación de estas políticas:

“La Municipalidad de Formosa reafirma de esta manera su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que promueven una ciudad más saludable, ordenada y con un Estado municipal presente, cercano a las necesidades de los vecinos”, culminó la doctora.



