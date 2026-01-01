Fue encontrado infraganti sustrayendo bienes de un domicilio y quedó detenido

• Una vecina dio aviso a la policía que el malviviente estaba saltando la muralla de una casa abandonada

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre, de 28 años, y evitaron la sustracción de un mata fuego, herramientas y otros elementos que se hallaban en un inmueble por calle Padre Patiño al 1.400.

El procedimiento tuvo lugar este martes alrededor de las 06:20 horas, cuando una vecina del barrio San Martin de esta ciudad alertó a un policía perteneciente a la Guardia Infantería que se encontraba de consigna, entre las calles Paraguay y Padre Patiño, sobre la presencia de un sujeto dentro de una casa abandonada.

Ante esa situación, el uniformado constató al sujeto saltando la muralla del recinto y darse la fuga, por lo que fue perseguido y con la colaboración de otro personal del Cuerpo de la Guardia de Infantería aprehendieron eficazmente al delincuente.

El detenido fue trasladado hasta la comisaría donde se notificó de su situación procesal quedando alojado en celda policial a disposición de la Justicia provincial.







