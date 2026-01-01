La Policía intervino por disturbios protagonizados por menores en distintos barrios de la ciudad

• No se registraron personas lesionadas ni daños materiales

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, dependiente de la Unidad Regional Uno, intervinieron en un desorden ocurrido en los barrios Venezuela y Juan Manuel de Rosas, de esta ciudad capital.

El primer procedimiento tuvo lugar el martes último, cerca de las 23:04 horas, tras un llamado recibido a la Línea de Emergencias 911, que alertaba sobre una gresca entre varias personas.

En el lugar, verificaron que los jóvenes se desplazaban por intersección de la avenida Sargento Cabral y calle Puchini, mientras arrojaban escombros y generaban disturbios.

Al advertir la presencia policial, se dispersaron hacia los pasajes internos del barrio Vial, por lo cual solicitaron apoyo de otros móviles policiales.

El segundo procedimiento, ocurrió el miércoles último, cerca de las 23:20 horas, en inmediaciones a la calle Puchini, donde observaron que un grupo de adolescentes proferían insultos mientras transitaban.

Tras un seguimiento cauteloso, los interceptaron y retuvieron a cuatro menores, en tanto que los otros se dispersaron por calles internas del barrio Villa Lourdes.

Después, una referente afectiva se presentó como responsable y con intervención de la línea 102, tras realizar actas de rigor, retiró a los menores de la dependencia.











