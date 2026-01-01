Detuvieron a un hombre que amenazó a una mujer y efectuó varios disparos con un arma de fuego, en el Barrio San Pedro

• Secuestraron una arma calibre 22, cartuchos y partes de un arma de fabricación casera

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta detuvieron a un hombre de 33 años, que amenazó a una mujer y efectuó varios disparos con un arma de fuego, en el Barrio San Pedro.

La víctima denunció que el viernes, mientras estaba en su casa con su familia, su vecino sacó un arma de fuego tipo revólver y disparó dos veces en dirección en la que estaban reunidos.

Luego, el hombre se retiró y se encerró en su casa, desde donde volvió a efectuar dos disparos.

En consecuencia, realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de los integrantes de la Dirección General Policía Científica.

Alrededor de 10:00 horas de este miércoles, los investigadores detuvieron al acusado y fue trasladado hasta la dependencia policial.

Toda la información recabada fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia, quien ordenó allanar la vivienda del agresor.

El mandato judicial se concretó alrededor de las 11:00 horas y secuestraron un revólver calibre 22, partes de un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y cartuchos.

El detenido y los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Magistratura interviniente.











