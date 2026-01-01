Barrio San Martín: La Policía intervino en un incidente con menores involucrados

• Ocurrió en el barrio San Martín de esta ciudad

Efectivos de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y de la Comisaría Primera intervinieron en un incidente con dos menores involucrados, en el barrio San Martín.

El hecho ocurrió en el mes de diciembre del año pasado, en horas de la madrugada, cuando un hombre denunció que un grupo de adolescentes dañó el portón de acceso a su vivienda.

El dueño del inmueble, retuvo a un menor, de 14 años hasta la llegada de los uniformados, a quienes alertó que el joven presentaba lesiones en el rostro y cuello.

En consecuencia, el padre del menor lesionado presentó una denuncia contra el propietario de la casa, por lesiones y daño a un teléfono celular.

Después, otro menor fue retenido en inmediaciones a las calles José María Uriburu y Deán Funes, quien fue entregado a su progenitor.

Por ello, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica y secuestraron elementos en relación al hecho.

Por el caso, se inició una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial, de la provincia.
















