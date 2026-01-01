La Policía esclareció un caso de amenaza con arma de fuego

• Secuestraron un arma de fabricación casera tras allanar la vivienda del acusado

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre, de 21 años, acusado de amenazar con un arma de fuego a una mujer y a su hijo.

La víctima denunció en la Comisaría Séptima, que este martes, cerca de las 14:00 horas, se encontraba en su vivienda, del barrio Juan Domingo Perón.

Allí, se presentó el sujeto, acompañado por otro hombre, en una motocicleta de 110 cilindradas y los amenazó de muerte, con un arma de fuego.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de Amenaza con el uso de arma de fuego, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la provincia.

De inmediato, los efectivos de la brigada de investigación de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco realizaron las pesquisas y lo detuvieron este miércoles.

Por otra parte, los efectivos de la Comisaría Seccional Séptima tras allanar la vivienda del imputado, en el barrio Luján, secuestraron un arma de fabricación casera.

Detenido y secuestro, fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la Magistratura interviniente.



