Detuvieron a mujer que rompió el portón y robó en una vivienda en el Fray Salvador Gurrieri

• La Policía acudió tras el llamado de los vecinos

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a una joven y recuperaron bienes, que fueron sustraídos de una vivienda del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

El martes último a las 10:30 horas, los policías fueron alertados por los vecinos que desconocidos ingresaron a una vivienda, en ausencia de los dueños.

De inmediato, los uniformados acudieron al lugar y detuvieron a la mujer, de 19 años, quien además portaba un arma blanca.

También, hallaron en su poder una mochila que contenía en su interior objetos robados, entre ellos un termo, una cartera, auriculares y otros elementos.

Por otro lado, los integrantes de la Dirección Policía Científica documentaron el procedimiento y los elementos fueron devueltos a la propietaria.

La detenida fue trasladada hasta la comisaría, en donde se notificó de su situación legal y quedó alojada en celda a disposición de la Justicia provincial.











