La Policía esclareció un hecho de “Abigeato Calificado”

También, hallaron plantas de marihuana en el sector donde la faena realizada

Integrantes de la Comisaría Fontana y la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Bartolomé de las Casas, detuvieron a cuatro hombres y secuestraron producto cárnico, entre otros elementos de interés en la causa.

El caso tuvo lugar luego el domingo último, cuando un hombre denunció la sustracción de un animal en el barrio Belgrano, de esa localidad.

Con las tareas investigativas de la causa judicial, los policías localizaron a los autores del hecho, sujetos de 20, 48, 52 y 64 años, quienes fueron detenidos y traslados hasta la dependencia policial.

Los uniformados secuestraron el producto cárnico hallado en uno de los domicilios de los imputados. El producto, fue entregado de manera voluntaria por la madre del involucrado.

Luego, encontraron cuero del animal faenado y armas blancas en un sector de baldío, en donde también hallaron plantines de marihuana por la cual iniciaron actuaciones por separado.

La carne recuperada fue entregada al damnificado conforme lo ordenado por el juez en turno y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



