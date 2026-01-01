Investigan daños en vehículos estacionados: La policía busca responsables

Ocurrieron en los barrio San Miguel y John Kennedy de esta ciudad

Efectivos de la fuerza provincial trabajan en una causa judicial por “Daño”, a varios vehículos entre automóviles y camionetas, aparcadas en la vía pública.

Este domingo durante la madrugada, vecinos del barrio San Miguel y Jhon Kenedy, denunciaron hechos de daños en sus vehículos. Los rodados presentaban rotura de cristales y abolladuras en sus estructuras.

Los integrantes de la Dirección General Policía Científica, acudieron a los lugares donde ocurrieron los hechos de daño y documentaron fotográficamente.

Los policías se encuentran en plena investigación y verifican las cámaras de seguridad que pueda haber en el sector, para identificar a los autores del hecho y ponerlos a disposición de la Justicia.



