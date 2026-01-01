La Policía busca a un sujeto acusado de abuso por un hecho en el barrio La Alborada

• El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta intervinieron ante una denuncia realizada por una joven, de 19 años, quien manifestó haber sido víctima de abuso en la vía pública.

El hecho ocurrió el martes último, cerca de las 20:20 horas, cuando la denunciante desplazaba en bicicleta, por calle Berutti, del barrio La Alborada.

Al llegar a la intersección con avenida Néstor Kirchner, un desconocido que circulaba en una motocicleta tipo Yamaha YBR, se acercó, la manoseó en la zona de los glúteos y huyó.

Por esa razón se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la provincia.








