Enrique Zanin valoró la instalación de la planta biosiderúrgica y felicitó la gestión del Gobernador Gildo Insfrán

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, destacó el avance sostenido de la planta Fermosa Biosiderúrgica y valoró la decisión estratégica de instalar este proyecto industrial en la provincia, al considerar que “marca un antes y un después para el desarrollo productivo y económico de Formosa”.

En ese sentido, Zanin subrayó la importancia de una inversión de esta magnitud, que permitirá a la provincia convertirse en la primera del país en producir arrabio verde, un insumo clave para la industria siderúrgica con estándares ambientales modernos, generando empleo genuino, sustitución de importaciones y nuevas oportunidades de exportación. “Este tipo de proyectos consolidan un perfil industrial que agrega valor, fortalece el entramado productivo local y posiciona a Formosa en el mapa productivo nacional”, afirmó.

Asimismo, el titular de la Federación Económica resaltó la articulación entre el sector público y privado, y la integración de cooperativas locales en la cadena de valor de la planta, lo que permite que el crecimiento llegue a distintos sectores de la economía formoseña, promoviendo inclusión, trabajo y desarrollo territorial equilibrado.

Finalmente, Zanin felicitó al Gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, por “una gestión que planifica, invierte y apuesta de manera permanente al progreso de los formoseños”, y sostuvo que “aun en un contexto nacional complejo, Formosa demuestra que con un Estado presente, visión estratégica y decisiones políticas firmes, es posible avanzar hacia más industria, empleo y futuro para todos”.